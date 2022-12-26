Бахмут (обзор ISW)

"Военно-тактическая инициатива у российских войск на бахмутском направлении потеряна", - говорит источник, подтверждая выводы Института Изучения Войны:

Из-за тяжёлых потерь в ЧВК "Вагнера" темп наступления российских войск под Бахмутом снизился. Россияне хотят тактическую или оперативную паузу.

Известно, что российские войска теряют инициативу на бахмутском направлении, тем самым дают возможность Украине выйти из достаточно глухой обороны в частичное контрнаступление. Предыдущая модель "фронт не движется вообще" обеспечивалась многократным преимуществом РФ в живой и военной силе на данном участке за счёт постоянного "трафика людских и технических средств".

В аналитических материалах россиян отступление и "перегруппировка" именовались "вынужденными мерами", которые необходимо реализовать для нанесения "проникающего" удара вглубь бахмутского треугольника.

План был провален: выведенные и переброшенные на Бахмут войска превратили данный фронт в "верденскую мясорубку", однако ни тактического, ни стратегического эффекта это не дало.

Сейчас у России кончаются возможности по сохранению нынешнего военного паритета на бахмутском направлении, что вероятно приведет к тому, что территории, захваченные РФ за последние несколько месяцев, будут стремительно возвращаться под контроль Украины практически без боёв, поскольку линия фронта последовательно будет сдвигаться к позиции, сформировавшейся до всех перегруппировок и отступлений Москвы на всех остальных направлениях ради "бахмутского узла".

Джерело: https://t.me/cynic2020/7692

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