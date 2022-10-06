Байден предупредил о серьезных последствиях. Путину стоило бы его выслушать - TWP

The Wahington Post пишет о возможности применения Путиным тактического ядерного оружия. Это не так уж просто.

(https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/10/03/putin-nuclear-war-ukraine-deter/)

Боеголовки находятся на хранении. Чтобы развернуть их, Путин должен отдать приказ вниз по командной цепочке. Затем оружие выгружают из хранилища и перевозят грузовиками или вертолетами. После развертывания средств доставки — скажем, ракет — Путин должен отдать прямой приказ об их использовании.

Каждый шаг может быть обнаружен и дать США и их союзникам время отреагировать. Раннее предупреждение должно вызвать интенсивное давление на Путина, чтобы остановить ядерную катастрофу.

Путин может захотеть разыграть такое представление, увеличив риск ошибки или просчета. Ядерные игрушки представляют большую опасность.

Ядерный взрыв в Украине, даже маломощный, унес бы жизни как мирных жителей, так и солдат, и загрязнил бы радиацией РФ, Украину и другие страны. Байден предупредил о серьезных последствиях. Путину стоило бы его выслушать.

#ядерное_оружие #Россия

Джерело: https://t.me/infosprotyv/3923

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