Банкоматы в Украине "съедают" карты: мошенники придумали схему обмана

В Украине мошенники используй специальный прибор, который "захватывает" карту в банкомате и не отпускает ее до определенного действия. Клиент думает, что его карту "съело", звонит в банк и уходит. А мошенники снимают средства с чужого счета.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Траппинг сейчас не настолько распространенный способ мошенничества, как только клиент дозвонится в любой из банков, в котором он обслуживается, оператор сразу же посоветует ему никуда не отходить от банкомата. Это фактически исключает возможность какого-либо мошенничества. Но есть и другие случаи, когда карта не "вылазит" и клиент просто ее забывает", – рассказывает представитель пресс-службы одного из крупных банков.

Как защитить себя от схемы

Установить лимит на снятие наличных в банкомате. В банковском приложении на ту карту, которую вы носите с собой, установите ограничение в 200-300 грн. Даже если мошенники смогут украсть данные, все деньги заполучить не получиться.

Попросить банк выпустить карту с чипом. Такие карты чаще стоят дороже, но снять с них дубликат значительно сложнее.

Прикрывать рукой клавиатуру банкомата, когда набираете пин-код. Если на устройстве установлена камера, она не сможет "подсмотреть", какие цифры вы набираете.

Источник: internetua.com

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