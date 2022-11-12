Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:12
Просмотров: 93

Банківський сектор Росії стане збитковим уперше за останні 10 років

Банківський сектор Росії стане збитковим уперше за останні 10 років

Російський банківський сектор буде збитковим за підсумками 2022 року.

Про це заявив директор департаменту банківського регулювання та аналітики Банку Росії Олександр Данілов, повідомляє російський Інтерфакс.

"Я думаю, що на прибуток ми навряд чи вийдемо", – сказав головний аналітики ЦБ РФ.

За його словами, російським банкам у третьому кварталі вдалося зменшити збитки, порівняно з підсумками першого півріччя, однак для виходу на прибутковість за підсумками року цього буде недостатньо.

У першому півріччі 2022 року чисті збитки банківського сектора РФ становили 1,5 трильйона рублів, розповідав раніше перший заступник голови ЦБ РФ Дмитро Тулін.

До цього банківський сектор був збитковим лише в деякі місяці 2015 року, свідчать дані Банку РФ. За підсумками року фінансовий результат сектора жодного разу не був негативним за весь час розкриття детальної статистики з 2012 року.

Джерело: biz.censor.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Окупанти почали евакуйовувати колаборантів з Нової Каховки
Сегодня 09:56    99
Аналитика ISW, 11 ноября
Сегодня 09:45    100
Якось так виглядають квартири та будинки після деокупації на Херсонщині
Сегодня 09:09    136
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.11 орієнтовно
Сегодня 08:58    103
Можуть діяти диверсанти і є багато «сюрпризів» – ОК «Південь» закликає херсонців бути уважними
Сегодня 08:45    97
За кібератаками на транспортні та логістичні компанії України й Польщі стоїть російська розвідка, - CNN
Сегодня 08:34    97
Геолокация мобильных телефонов российских солдат
Сегодня 08:23    145
росія через своїх агентів на Заході дискредитує Збройні Сили та Україну
Сегодня 08:02    126
Иран приостановил поставки оружия в РФ, - Арестович
Сегодня 07:33    143
"У нас командир — это вообще п*зда, нах*й.." - перехоплення ГУР
Сегодня 07:19    136
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 