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Батьки російських окупантів радять синам ламати собі руки і ноги (АУДІО)

Батьки російських окупантів радять синам ламати собі руки і ноги (АУДІО)

Усе це – щоб їх відправили з війни в Україні на лікування у госпіталь.

Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

«Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-то по лестнице ногу сломаю. Не могу я, пап, меня трясет уже. Трясет страшно, пипец. Не могу я, нах*й, здесь находиться уже», – панічно розповідає окупант, який дислокується на Харківщині.

Батько зрадів перспективі повернення сина, але коли той згодом передзвонив і сказав, що не зміг собі нічого зламати, дав цінну пораду.

«У нас, в молодости, косили пацаны: обматываешь полотенцем или тряпкой какой-нибудь руку, мочишь её, подходишь к какому-нибудь углу и об угол прям рукой бьешь. И не так больно, и кость ломается», – ділиться мудрістю батько.

Дуже слушна порада – чим більше окупантів «зламаються», тим швидше наші захисники впораються в бою з рештою, щоб Україна перемогла!

Джерело: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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