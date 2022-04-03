Беглый анализ событий вокруг битвы за Киев от генерала Марченко

Выиграно первое великое сражение этой войны - битва за Киев. Если бы мы проиграли ее, Украина была бы разорвана на несколько кусков. Военные на Востоке были бы отрезаны от снабжения и окружены. К 300 убитым гражданским в Ирпене прибавилось бы 30 тысяч в Киеве.

● Ключевым стало содержание Васильковского аэродрома. "Элитные" обезьяны были уничтожены и не смогли захватить взлетную полосу для своих транспортов.

● Вторым фактором была остановка наступления к югу от Житомирской трассы на Фастов и Васильков. Говорят, помогли еще древнеруские Змиевы валы. А ВСУ насыпали сверху артой и ванькам стало резко не ок.

● Третьим и контрольным в голову стало освобождение Макарова и усложнение поставок отрезанной южной группировки.

● За нас очень круто сыграла родная земля. Река Ирпень и ее заболоченные берега не пустили оккупантов в Киев и дали время собрать силы.

● А еще при нас был весь Киев. В современной истории нет такого примера массовой добровольной мобилизации в ТРО и ВСУ.

Какие уроки битвы за Киев?

1. Мы были не готовы. Изуродованные Ирпень, Гостомель, Буча – плата за нашу неготовность.

2. Уже сейчас нужно учесть ошибки и рубежи подальше от Киева и Житомирской трассы.

3. Вооружение ТРО – лучшее решение для защиты Киева, которое только могло быть. Обязательно это нужно развить и сделать фишкой нашей обороны.

4. Битва за Киев показала значение системы ПВО. Она должна стать приоритетом развития ВСУ №1.

5. Критически не хватает авиации и боевых вертолетов.

6. Противотанковые комплексы от союзников и украинские аналоги умножили на ноль российскую стратегию наступления колоннами. Теперь это тупо колонны смертников.

7. Все то, что писали в литературе Второй Мировой об украинском солдате – правда. Хитрый, умелый, упрямый, несгибаемый. На нем держалась вся армия Советского Союза. Теперь украинский солдат – как чистый спирт, не разбавленный московитами делает ВСУ непобедимыми.

Это первая великая победа этой войны. И она не последняя.

Источник: telegram

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