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Беларусь направляет беженцев из Ирана и Пакистана к украинской границе чтобы вести разведку

Беларусь направляет беженцев из Ирана и Пакистана к украинской границе чтобы вести разведку

(фото иллюстративное)

Беларусь использует беженцев из Ирана и Пакистана, чтобы выявить уязвимые участки границы с Украиной. Об этом сообщил Национальный центр сопротивления.

Отмечается, что пограничники Республики Беларусь намеренно направляют беженцев к украинским границам. Более того, аналогичную тактику они используют на границе с Латвией.

«Таким образом белорусы проверяют уязвимые и недостаточно защищенные участки границы с Украиной, которые могут использоваться для прохода вражеских диверсионно-разведывательных групп», — указано в сообщении.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11337

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