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Беларусь переводит армию на военное время

Беларусь переводит армию на военное время

В Беларуси начали переводить армию на «военное время» в рамках действующего в стране плана внезапных проверок боеготовности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

«В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время», – указано в сообщении.

Также информируется, что главной целью данного действия является проверка знаний военнослужащих, а также оценивание по приведению своего подразделения в максимальную боеготовность.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11512

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