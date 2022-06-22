Беларусь сосредоточила на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях до семи батальонов

Это составляет около 3,5-4 тысяч солдат.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александра Мотузяника в эфире телемарафона.

"Но надо понимать, что там есть российские войска. Не скажу их количества, но есть ряд населенных пунктов, где они расквартированы. Учитывая, что сегодня белорусская сторона предоставляет России всю логистику, возможен вариант, что россияне смогут достаточно быстро перебросить на территорию Беларуси какие-то дополнительные резервы и, возможно, подготовить наступление, но к этому надо готовиться. Пока мы этого пока не видим", - объясняет Мотузяник.

Он рассказал, что по состоянию на сейчас белорусская армия насчитывает более 60 тысяч человек и будет увеличена почти на 20 тысяч в связи с созданием Южного оперативного командования.

Интересно, а беларусы готовы к тому, что их дети, отцы, мужья, братья и друзья будут дохнуть в Украине за Лукашенко и Путина? Сомневаюсь. И очень сильно сомневаюсь в том, что беларусы будут молчать, когда в их дома приедут первые сотни или первая тысяча гробов с их близкими из Украины. В Беларуси базовый принцип "Лишь бы не было войны". Беларусы не хотят воевать. Политик нарушивший этот принцип потеряет легитимность и вызовет массовые протесты, которые могут закончиться сменой власти. Лукашенко это понимает. Этим обуславливается его нежелание вводить в войну войска Беларуси. Поэтому он и дальше будет раздувать щёки, но на реальное участие войсками в войне пока не решится.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/16440

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