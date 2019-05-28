Беларусь вернула России уже 80 000 тонн грязной нефти

Беларусь 24 мая стала возвращать по второй ветке трубопровода «Дружба» загрязненную нефть, поставленную ранее в РБ российской стороной. На данный момент уже переправлено более 80 000 тонн нефти Об этом сообщает концерн «Белнефтехим».

Перед началом этого процесса силами ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и АО «Транснефть–Дружба» была разработана соответствующая дорожная карта замещения нефти.

«Транспортировка чистой нефти в направлении ОАО Мозырский НПЗ и в украинском направлении ведется в плановом режиме согласно графикам прокачки», — сказано в сообщении.

Белорусский оператор отметил при этом, что Мозырский НПЗ обеспечивает качественную переработку нефти с плановой производственной загрузкой.

При этом, отмечают в компании, ОАО Нафтан снизил загрузку перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут-Полоцк.

Источник: sprotyv.info

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