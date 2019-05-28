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Беларусь вернула России уже 80 000 тонн грязной нефти

Беларусь вернула России уже 80 000 тонн грязной нефти

Беларусь 24 мая стала возвращать по второй ветке трубопровода «Дружба» загрязненную нефть, поставленную ранее в РБ российской стороной. На данный момент уже переправлено более 80 000 тонн нефти Об этом сообщает концерн «Белнефтехим».

Перед началом этого процесса силами ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и АО «Транснефть–Дружба» была разработана соответствующая дорожная карта замещения нефти.

«Транспортировка чистой нефти в направлении ОАО Мозырский НПЗ и в украинском направлении ведется в плановом режиме согласно графикам прокачки», — сказано в сообщении.

Белорусский оператор отметил при этом, что Мозырский НПЗ обеспечивает качественную переработку нефти с плановой производственной загрузкой.

При этом, отмечают в компании, ОАО Нафтан снизил загрузку перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут-Полоцк.

Источник: sprotyv.info

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