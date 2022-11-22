Белгородська область будує укріплення на кордоні з Харківщиною: бояться наступу ЗСУ

У Бєлгородській області Росії будують оборонну “засічну лінію”, а також готуються до можливого “нападу” з боку України. Як пише УП, про це повідомиі губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у Telegram та на брифінгу.

На пресконференції губернатор В’ячеслав Гладков повідомив, що Росія будує “засічну лінію” на кордоні Бєлгородської області з Україною: “Я кажу про формування бєлгородської лінії – бєлгородська засічна лінія”.

Пізніше він опублікував фотографії будівництва.

На пресконференції він також повідомив, що Бєлгородська область з квітня займається укріпленням рубежів. На запитання, чи можливий напад України на область, він відповів так:

“Мені не хотілося б драматизувати ситуацію. Тому що я розумію, що кожне моє слово можна транслювати в рамках контексту по-різному. Але в будь-якій справі ми завжди розглядаємо кілька варіантів розвитку подій: оптимістичний, песимістичний і середній, – заявив Гладков

Тому ми готуємося до різних варіантів. Сподіваюся, песимістичні варіанти нам не знадобляться, але ми їх активно розглядаємо”.

Агентство Телевидения Новости