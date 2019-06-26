Белгородский митрополит: в начале войны солдаты погибали за то, что были безбожниками

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, выступая на мероприятии, посвящённом годовщине начала Великой Отечественной войны, сказал, что в первые месяцы сражений гибли, в основном, некрещёные люди. Священнослужитель заявил, что эта «несоизмеримая жертва», и она «была принесена за безбожие».

— Есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещёные, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие. И войну выиграли крещёные люди, те, кто были призваны, чтобы духовно победить эту машину, хорошо отлаженную, подобно вот этому Челубею, который сочетал в себе искусство воина и был средоточием духов злобы поднебесной, — цитирует митрополита телеграм-канал «Белгород №1».

В пресс-службе митрополии комментировать это высказывание владыки Иоанна отказались. Как пишет «Белгород №1», священнослужитель также не смог прокомментировать ситуацию — его не оказалось на рабочем месте.

Источник: breakingmad.me

Новости портала «Весь Харьков»