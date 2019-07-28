Bellingcat заявил о кибератаках из-за расследования по России

Основатель команды расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс заявляет о кибератаке против исследовательской группы, которую он связывает с расследованиями в отношении России.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"И снова Bellingcat становится мишенью кибератак, и, скорее всего, они связаны с нашей работой по России. Я считаю, что одним из способов измерить наше влияние является то, как часто агенты Российской Федерации пытаются атаковать нас, это делают их хакеры, или тролли, или медиа", - написал Хиггинс.

Впоследствии он добавил, что вероятно российские хакеры атаковали защищенную платформу электронной почты, которую использует команда Bellingcat. Речь идет о швейцарской ProtonMail, которая на прошлой неделе сообщила о попытках "скомпрометировать своих пользователей".

По словам Хиггинса, атака была узко нацеленной на журналистов-расследователей, которые изучают деятельность российской разведки.

Источник: prm.ua

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