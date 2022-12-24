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Белой лады не будет: ликвидированных рашистов «списывают» задним числом

Белой лады не будет: ликвидированных рашистов «списывают» задним числом

По данным группы «ИС», командование оккупантов наладило систематическое «списание» погибших – чтобы не выплачивать компенсации родственникам.

Военнослужащий рф, находящийся в Донецкой обл., сообщил по телефону мужчине, что у них много убитых, которых записывают задним числом, чтобы не выплачивать денежные средства, и большое количество отказников. Они пишут рапорта, и могут получить до 7 лет тюрьмы.

Далее оккупант высказался, что лучше отсидеть семь лет, чем находиться здесь, пожаловался на плохое обеспечение, отсутствие формы, плохие условия – за полтора месяца один раз помылся. Также заявил, что следующая мобилизация в рф возможна в январе.

#ИС #перехват

Джерело: https://t.me/infosprotyv/8428

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