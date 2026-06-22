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“Бензина нет” — дефіцит пального підсилює гнітючі настрої у тимчасово окупованому Криму

“Бензина нет” — дефіцит пального підсилює гнітючі настрої у тимчасово окупованому Криму

Сили безпеки й оборони України продовжують системну бойову роботу проти законних військових об’єктів держави-агресора росії, зокрема — нафтопереробних заводів.

Наслідок “далекобійних санкцій” України — різке скорочення російського експорту нафти та нафтопродуктів, а отже — зменшення доходів кремля на геноцидну війну проти України.

У низці регіонів держави-агресора росії, а також на тимчасово поневолених українських територіях, виник дефіцит на заправках — аби задовольняти масштабні потреби російської окупаційної армії, москва нехтує цивільним населенням.

У свіжому перехопленні від воєнних розвідників мешканка міста Армянська описує катастрофічне становище з пальним у тимчасово окупованому Криму.

“Да у нас бензина нема. Электрички ходят плохо. Восемь часов от Армянска до Симферополя на электричке. Маршрутки вообще не ходят [...] Ну вот это сейчас началось, недели две как. Судя по всему, ухудшится все на лето”, — безнадійно бідкається.

ГУР МО України нагадує: відповідальність за ситуацію на поневолених територіях повністю несе держава-окупант, тож ситуація в Криму, як в інших тимчасово окупованих українських регіонах, поліпшиться лише після повного звільнення від російських загарбників.

Рух Опору безпосередньо діє в лігві ворога. Допомагайте розвантажувати ворожі склади та паливні бази — надсилайте координати у захищений бот ГУР.

Збройна боротьба триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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