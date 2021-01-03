Берегова охорона США призупинила пошуки зниклого судна з 20 людьми

Судно прямувало з Багамських островів до Флориди. Берегова охорона упродовж 84 годин провела пошуки на площі в 44 тисячі квадратних кілометрів, але слідів судна не виявила.

Берегова охорона США ввечері в п'ятницю, 1 січня, призупинила пошуки судна, яке зникло у Атлантичному океані між Багамськими островами та узбережжям Флориди. На ньому перебували близько 20 людей, повідомляє інформагенція dpa.

Моторний човен довжиною майже дев'ять метрів 28 грудня вирушив з острова Біміні, що належить до архіпелагу Багамських островів, в напрямку порту Лейк-Ворт у Флориді. Наступного дня берегова охорона отримала повідомлення, що човен так і не прибув.

З того часу почалася пошукова операція. Упродовж 84 годин берегова охорона США разом з партнерськими організаціями провела пошуки із залученням кораблів та повітряних засобів на площі в 44 тисячі квадратних кілометрів. Утім, пошуки виявилися безрезультатними. Берегова охорона закликала зв'язатися з нею осіб, які мають інформацію про людей на борту зниклого судна.

Источник: dw.com

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