Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:02
Просмотров: 103

Берегова охорона США призупинила пошуки зниклого судна з 20 людьми

Берегова охорона США призупинила пошуки зниклого судна з 20 людьми

Судно прямувало з Багамських островів до Флориди. Берегова охорона упродовж 84 годин провела пошуки на площі в 44 тисячі квадратних кілометрів, але слідів судна не виявила.

Берегова охорона США ввечері в п'ятницю, 1 січня, призупинила пошуки судна, яке зникло у Атлантичному океані між Багамськими островами та узбережжям Флориди. На ньому перебували близько 20 людей, повідомляє інформагенція dpa.

Моторний човен довжиною майже дев'ять метрів 28 грудня вирушив з острова Біміні, що належить до архіпелагу Багамських островів, в напрямку порту Лейк-Ворт у Флориді. Наступного дня берегова охорона отримала повідомлення, що човен так і не прибув.

З того часу почалася пошукова операція. Упродовж 84 годин берегова охорона США разом з партнерськими організаціями провела пошуки із залученням кораблів та повітряних засобів на площі в 44 тисячі квадратних кілометрів. Утім, пошуки виявилися безрезультатними. Берегова охорона закликала зв'язатися з нею осіб, які мають інформацію про людей на борту зниклого судна.

Источник: dw.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: США

Читайте ещё:

Корпорация Microsoft сообщила, что хакеры получили доступ к ее внутренним репозитория
Сегодня 08:57    99
Конгрес США ухвалив оборонний бюджет попри вето Трампа. Чому це важливо для України
Сегодня 07:15    124
США будут продвигать демократию в России, а ЦРУ искать деньги банды Путина
30.12.2020 07:32    192
Оборудование для 5G: США компенсируют разницу в цене, если Украина откажется от Huawei
29.12.2020 10:20    296
"Руйнівні наслідки": Байден закликає Трампа підписати пакет допомоги
28.12.2020 10:00    201
Электромобили Tesla получили гудки со звуком блеяния козы
28.12.2020 09:50    230
Эксперты прогнозируют мрачные времена
28.12.2020 08:57    933
Американцы пригрозили атаковать российские самолеты и корабли в случае провокаций
27.12.2020 10:36    422
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. США возможно уже начали ответную операцию против России
25.12.2020 09:41    293
Байден пригрозил Москве ответным ударом и обвинил Трампа в бездействие
24.12.2020 07:31    371
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 