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Берегова охорона врятувала близько 600 мігрантів біля узбережжя Італії — ANSA.

Берегова охорона врятувала близько 600 мігрантів біля узбережжя Італії — ANSA.

За інформацією журналістів, люди перебували у Середземному морі на тральщику приблизно за 270 км від Сицилійського узбережжя. Незважаючи на важкі погодні умови, рятувальникам вдалося евакуювати їх у безпечне місце.

Тепер частину мігрантів відправлять на Сицилію, а решту розподілять між портами Аугусти й Катанії.

**11 квітня уряд Італії оголосив надзвичайний стан у сфері імміграції після різкого зростання кількості мігрантів, які прибувають до країни через Середземне море.

Фото: ANSA

Джерело: https://t.me/znua_live/88932

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Темы: італія

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