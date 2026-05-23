“Берёшь приклад и разбиваешь ему всё еб..ло” — російські командири практикують кривавий терор проти власних штурмовиків

Здобуте українськими розвідниками чергове перехоплення розмови ілюструє “виховну роботу” окупаційних ватажків у лавах 2-го мотострілецького батальйону 430-го мотострілецького полку 29-ї загальновійськової армії рф, що веде бойові дії на Донеччині.

“Подходишь, берёшь приклад и разбиваешь ему всё еб..ло, нах..й, раза четыре так, понял? В нос, в губы, в глаза, на..й, по хребтине этому ган..ну е..ному”, — дає інструкції командир роти своєму підлеглому.

Ще один притаманний російській армії елемент відправки на “м’ясний” штурм — загороджувальний вогонь.

“Этого пи..ра е...ного спускаешь перед собой, на..й. И идёт под автоматом! Как только он замедляет шаг на..й ― открываешь огонь, на..уй, на поражение. Уничтожаешь, на..й, этого уе..на”, — продовжує ставити завдання окупант.

❗️ГУР МО України нагадує: кожен російський окупант, який не бажає бути забитим автоматним прикладом або розстріляним власними ватажками, має єдиний шанс зберегти життя. Для цього потрібно написати в бот проєкту “Хочу жить” (https://t.me/kak_sdatsya_bot) у Telegram.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/8507

