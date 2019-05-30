Бесплатные лекарства и сахар: кандидатов в депутаты поймали на нарушении избирательного законодательства

Кандидаты в народные депутаты начали свою избирательную кампанию с раздачи бесплатных лекарств и сахара, а также открытием площадок для детей.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины на странице в Facebook.

"КИУ сообщает о массовой раздаче гражданам товаров и услуг от имени потенциальных кандидатов в народные депутаты в ряде одномандатных округов. Такие случаи имели место в Луганской, Одесской, Полтавской, Житомирской областях. Как правило раздача товаров осуществлялась от имени благотворительных фондов, связанных с народными депутатами. Такая активность проводилась и ранее, однако с началом выборов она существенно активизировалась ", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 24 мая в Луганской области в городе Северодонецк гражданам бесплатно раздавали сахар от имени народного депутата С. Шахова. Товары раздавали в пакетах с символикой партии "Наш Край".

По информации местных СМИ в Одесской области в одном из округов пенсионерам раздавали лекарства от имени народного депутата Г. Чекита. Набор медикаментов включал валерьянку, перекись водорода, бинт, вату, цитрамон, активированный уголь. Вместе с лекарствами избирателям раздавали письмо с изображением народного депутата.

Народный депутат А. Витко поздравил школьников Малоперещепинской ООШ I-III на Полтавщине с праздником последнего звонка и подарил школьные мячи.

25 мая в Житомире по инициативе народного депутата Б. Розенблатта открыли инклюзивную площадку. Нардеп вместе с местной властью присутствовал на ее открытии. Интересно, что площадка, по информации СМИ, была установлена за счет государственной субвенции. Однако на ней размещена надпись: "Спортивная инклюзивная площадка установлена по инициативе народного депутата Борислава Розенблатта".

25 мая в городе Коростень при поддержке Благотворительного фонда Сергея Пашинского ко Дню города были организованы спортивные соревнования по стритболу и воркауту, конкурс детских колясок и конкурс караоке для детей. Участники получили призы от Фонда. В частности, участники одного из конкурсов получили билеты в аквапарк в Киеве для всей семьи, а победитель получил денежный приз.

"Несмотря на то, что такие действия юридически не является подкупом избирателей, поскольку политики, от имени которых раздаются товары или услуги, не являются официально зарегистрированными кандидатами в народные депутаты, КИУ отмечает недоброчестность подобной деятельности и призывает потенциальных кандидатов отказаться от финансового стимулирования избирателей в любой формах ". - добавили в пресс-службе.

Источник: prm.ua

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