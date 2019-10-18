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Беспорядки в Барселоне испанская власть направляет в Каталонию сотни бойцов спецназа

Беспорядки в Барселоне испанская власть направляет в Каталонию сотни бойцов спецназа

Министерство внутренних дел Испании направило в Каталонию дополнительно 200 бойцов спецназа в связи с массовыми акциями протеста

Как сообщает El Pais, в регионе уже размещены около двух тысяч полицейских и представителей Национальной гвардии.

Отмечается, что бороться непосредственно против протестующих спецназ не будет.

Спецназовцы возьмут на себя задачу охраны государственных органов власти, казначейства, полицейских отделений, а также важных объектов инфраструктуры связи и энергоснабжения, в частности, аэропорта El Prat, порта Барселоны, нескольких станций местной железнодорожной компании AVE и атомных электростанций Аско и Ванделлос.

Этой ночью в Барселоне демонстранты запускали в полицейских вертолет, пиротехнические ракеты. а также использовали против полиции коктейли Молотова и кислоту.

Источник: espreso.tv

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