Беспрел в матче 2-й лиги украинского футбола. Болельщики напали на футболистов

Большим скандалом завершился матч 2-й лиги украинского футбола между "Сумами" и "Перемогой" из Днепра.

После того, как на 90-й минуте "Перемога" забила гол, ультрас "Сум" прорвались на поле и с применением газового баллончика, атаковали представителей "Перемоги".

Эскалация затем на некоторое время поутихла, однако после возобновилась с новой силой. Футболистам "Перемоги" пришлось убегать в раздевалку.

Матч был остановлен и уже не возобновлен. В протокол записан счет - 2:1 в пользу "Перемоги".

"Перемога" на своей странице в Facebook дала такой комментарий к произошедшему:

Болельщики ФК "Сумы" устроили тотальный беспорядок: выбежали на поле, пытались сорвать игру и начали драку. Они применили физическую силу, используя газовые баллончики в сторону официальных представителей нашего клуба, которые находились на скамейке запасных: футболистов, тренерского штаба и администрации. Пара правоохранителей, которые присутствовали на матче, этому помешать не смогли. События, которые могли привести к трагическим последствиям. Ответственность полностью лежит на футбольном клубе Сумы, а также ПФЛ и УАФ, которые сделали возможным подобный хаос в матче профессиональной лиги

Ультрас "Сум" утверждают, что их нападение спровоцировали обидные слова президента "Перемоги".

Ниже - видео матча. Вышеописанные обстоятельства начинаются с 1:55.15.

Агентство Телевидения Новости