Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:53
Просмотров: 23

Без шансів на закріплення: прикордонники «Шквалу» розбили позиції противника (ВІДЕО)

У складі Сил оборони України військовослужбовці комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині.

Розвідувальні підрозділи у взаємодії з операторами безпілотних літальних апаратів здійснюють безперервний моніторинг обстановки. Спроби противника просунутися вперед, відновити логістичні маршрути або налагодити систему зв'язку, оперативно виявляються та отримують своєчасне вогневе ураження.

Під час чергових вильотів пілоти БпЛА уразили укриття, засоби зв'язку та позиції противника, зірвавши його плани щодо закріплення на визначеній ділянці.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Лікарі й шахтарі на всій росії залишаються без грошей, поки влада звітує про підвищення зарплат
Сегодня 09:02    7
Збито/подавлено 127 ворожих БПЛА
Сегодня 08:46    36
Харківщина 22 березня
Сегодня 08:25    46
Розблокувати Ормузьку протоку - надзвичайний ризик для ВМС США, - військовий аналітик Купер
Сегодня 08:14    82
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 березня 2026 року від ДСНС
Сегодня 08:12    71
САП. Актуальні події 16 – 21 березня 2026 року
Сегодня 08:10    75
Оперативна інформація станом на 08:00 22.03.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:04    76
Іран випустив дві балістичні ракети середньої дальності по військовій базі Дієго-Гарсія — спільному об’єкті США та Великої Британії в центральній частині Індійського океану
Сегодня 07:58    70
В Русском Добровольческом Корпусе также начали тестировать экзоскелеты — уже не для логистики, а для боевых условий
Сегодня 07:55    72
Найкорумпованіший регіон рф пропонує захистити чиновників від журналістів
Сегодня 07:46    82
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 