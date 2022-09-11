Без світла Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька області

Двома крилатими ракетами поцілили по об’єктах критичної інфраструктури під Харковом, зараз на місці працюють пожежники. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Енергетики працюють над відновленням роботи систем критичної інфраструктури, щоб якнайшвидше з’явилася електроенергія в лікарнях та інших життєвоважливих об’єктах.

Громади, які зараз без світла, будуть заживлені найближчим часом.

Поки що без світла низка областей: Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька.

«Перебої зі світлом можуть бути по всій країні. роzіяни хочуть залишити нас без світла, води і тепла», написав Тимошенко.

Агентство Телевидения Новости