Без зарплат, але з грамотами: як росіяни кидають бюджетників на ТОТ Донеччини
Півроку без грошей – саме так живуть комунальники, шахтарі, медики та вчителі на окупованій Донеччині. Натомість гауляйтер пушилін урочисто вручає їм грамоти та квіти.
Мільярдні борги по зарплатах – чергове свідчення того, що росія не здатна утримувати окуповані території. Виглядає на те, що кремлівський гаманець порожніє, а грабіжницька політика руйнує все довкола.
Вихід один – деокупація! Допоможіть наблизити цей день:
● Повідомляйте про ворога (https://t.me/official_sprotyv_bot) (https://t.me/official_sprotyv_bot) в анонімний чат-бот
● Долучайтеся до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA)
Разом очистимо нашу землю від російських загарбників!
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6472