Без зарплат, але з грамотами: як росіяни кидають бюджетників на ТОТ Донеччини

Півроку без грошей – саме так живуть комунальники, шахтарі, медики та вчителі на окупованій Донеччині. Натомість гауляйтер пушилін урочисто вручає їм грамоти та квіти.

Мільярдні борги по зарплатах – чергове свідчення того, що росія не здатна утримувати окуповані території. Виглядає на те, що кремлівський гаманець порожніє, а грабіжницька політика руйнує все довкола.

Вихід один – деокупація! Допоможіть наблизити цей день:

● Повідомляйте про ворога (https://t.me/official_sprotyv_bot) (https://t.me/official_sprotyv_bot) в анонімний чат-бот

● Долучайтеся до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA)

Разом очистимо нашу землю від російських загарбників!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6472

Новости портала «Весь Харьков»