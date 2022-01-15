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Бездорожье. Харьковские медики километр тянули пациента на санках к машине «скорой» (ФОТО)

Бездорожье. Харьковские медики километр тянули пациента на санках к машине «скорой» (ФОТО)

Медики из-за бездорожья добрались пешком до больного, несмотря на гололедицу и холодный ветер.

И нашли больного не по тому адресу, который был указан при вызове. Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Бездорожье. Харьковские медики километр тянули пациента на санках к машине «скорой» (ФОТО)

Затем пациента с закрытым переломом голеностопного сустава и растяжением связок медики тянули на санках километр до машины «скорой».

Бездорожье. Харьковские медики километр тянули пациента на санках к машине «скорой» (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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