Бездуховные же: из-за холодов в Торонто военную базу превратят в пункт обогрева

Аномально низкая температура, которая в этом месяце царит в канадском Торонто, заставила власти превратить военную базу на пункт обогрева.

Об этом сообщил руководитель Администрации приютов, поддержки и жилья Торонто Пол Рафтис, сообщает корреспондент Укринформа.

По его словам, новый приют откроет свои двери в понедельник и будет работать в течение двух недель. «Нам нужны эти выходные, чтобы подготовиться к приему большого количества людей на этой локации», - сказал Рафтис.

Новый приют позволит разместить на ночь сотню человек, которые также будут иметь доступ к душевым и спортивному залу.

Сейчас на этой базе размещается военное подразделение, которое использовало ее для тренировок.

Добавим, что эта военная база уже не впервые превращается в убежище для гражданских. Так, она уже выполняла ту же функцию 20 лет назад, когда зима в Торонто была особенно суровой.

Источник: livejournal.com

Автор: oleg-leusenko

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