Бездуховные же: из-за холодов в Торонто военную базу превратят в пункт обогрева
Аномально низкая температура, которая в этом месяце царит в канадском Торонто, заставила власти превратить военную базу на пункт обогрева.
Об этом сообщил руководитель Администрации приютов, поддержки и жилья Торонто Пол Рафтис, сообщает корреспондент Укринформа.
По его словам, новый приют откроет свои двери в понедельник и будет работать в течение двух недель. «Нам нужны эти выходные, чтобы подготовиться к приему большого количества людей на этой локации», - сказал Рафтис.
Новый приют позволит разместить на ночь сотню человек, которые также будут иметь доступ к душевым и спортивному залу.
Сейчас на этой базе размещается военное подразделение, которое использовало ее для тренировок.
Добавим, что эта военная база уже не впервые превращается в убежище для гражданских. Так, она уже выполняла ту же функцию 20 лет назад, когда зима в Торонто была особенно суровой.
Источник: livejournal.com
Автор: oleg-leusenko