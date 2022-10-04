​​Безграничное состояние

Долгоиграющая плохая постановка с аннексией украинских территорий формирует все новые и новые импульсы внутреннего хаоса в РФ. В Госдуме прошло весьма странное голосование с целью выразить одобрямс бумажки о российском прирастании чужими землями, подписанной намедни вождём и четырьмя гауляйтерами.

Само депутатское голосование, что интересно, прошло как-то неравномерно. "За" абсорбцию "ДНР" – 413 депутатов, в поддержку "ЛНР" – 412, по Херсонской области – 411 голосов, а по Запорожской области – 409. Единогласия не получилось, но невозмутимый Володин все списал на невнимательность депутатов. Вот такое халатное отношение думцев к историческому акту выгрызания четырех чужих регионов.

Бросилось в глаза и наличие отсутствия в стенах парламента целых 42 депутатов. Их уже обозвали "потеряшками". Но все не так просто. Злые языки клевещут, мол, ушлые народные избранники дистанцировались от стремного голосования ради сохранения возможности ездить по и жить в Европе. Они прекрасно осознают, насколько провальна идея, а потому в предвкушении скорого падения кремлёвского лузера стелят себе соломку.

Фактически речь идёт о думской оппозиции, готовой сформировать костяк некоего координационного органа для связи с Западом на случай обрушения системы.

В противоположном углу ринга депутаты-координаторы "новых территорий": Водолацкий и Саблин для "ЛНР" и "ДНР", Красов и Хор по Запорожской и Херсонской областям. Все как на подбор зашкваренные единоросы.

На всех этажах российского общества обнажаются все новые и новые линии расколов. Консенсус отсутствует вообще по всем вопросам, разве что, кроме уверенности в психической болезни вождя. Все громче и настойчивее шепот: "А Володю пора убирать", ведь к нему прилип ярлык токсичного и безответственного проходимца. В армии дают понять о нежелании выполнять убийственные приказы Путина, сотрясающего ядерной дубиной и торпедами "Посейдон".

Кадровых военных бесит ещё и уничижительная критика со стороны тиктокера Кадырова и предводителя зэков Пригожина. Обеих паскуд на передовой готовы размазать, ведь они тоже от части виновники краха росармии. Как пехотинец, так и повар Путина преследовали в ходе "спецоперации" свои шкурные цели. Кадыров хотел получить позицию министра обороны, а Пригожин по привычке занимался рейдерством и мародёрством. Это его братии имбицил Охлобыстин посвятил свое сатанинское "Гойда!"

Однако самая самая существенная проблема текущего момента завязана на смертельно ядовитом характере поглощаемых территорий. Сейчас ни один из аннексируемых регионов не контролируется российскими оккупантами полностью. А в текстах бумажек о присоединении содержатся размытые формулировки а-ля бабка надвое гадала.

Территории четырех субъектов определяются границами, существовавшими на день "их образования" и "день принятия" в Российскую Федерацию.

Взрыв мозга. Одни депутаты подразумевают административные границы регионов, но тогда части пока удерживаемых Николаевской и Харьковской областей – словно кость в горле. Куда их относить?

Другие говорят о привязке к текущей линии фронта и той территории, где были "референдумы". Но здесь ещё больше проблем. Это – явный отказ от прежней задумки полного контроля над областями в админграницах, ведь нет сил воевать за Запорожье. Более того, рухнула линия обороны Лимана и, вероятно, скоро значительная часть Луганской области будет освобождена ВСУ, также как и Херсон.

Говорящий рот Путина Песков озвучил некое маловнятное предложение посоветоваться с местным населением на предмет границ Запорожской и Херсонской области. Это получается, Кремль с ВСУ советоваться собирается?

Самое паршивое во всем этом – делегитимизация всех границ РФ. Из-за присоединения непонятно чего у России все границы стали спорными. 60000 км границы сомнительны. Нет понимания контуров страны. Соответственно, армии РФ не ясно, что оборонять. Просто безграничный хаос.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/737

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