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Безпрецедентна морська блокада України. Що треба про неї знати

Безпрецедентна морська блокада України. Що треба про неї знати

13 по 19 лютого Росія збирається закрити обширні акваторії Чорного і Азовського морів під приводом проведення військових навчань зі стрільбами.

Площа проведення маневрів практично робить неможливим судноплавство України в обох морях. Це є безпрецедентним кроком Москви.

Такі дії викликають особливе занепокоєння – особливо враховуючи напруження на сухопутних кордонах з Росією та Білоруссю.

Україна очікує міжнародної реакції на провокативні дії.

Безпрецедентна морська блокада України. Що треба про неї знати

Довідково:

Збройна агресія Росії у 2014 році кардинально погіршила безпеку судноплавства.

Окупація Криму призвела до встановлення Москвою монопольного контролю над Керч-Єнікальським каналом – єдиним морським сполученням азовських портів із зовнішнім світом.

Будівництво Керченського (Кримського) мосту додатково негативно вплинуло на ситуацію.

З 2018 року Росія систематично перешкоджає вільному судноплавству, закриваючи морські райони для навчань, невмотивовано затримуючи судна, а також мілітаризацією та створенням небезпечних інцидентів на морі.

Від таких дій страждає передусім торговельне судноплавство, а українські морські порти зазнають збитків.

Вдаючись до неоголошеної блокади, Росія порушує норми міжнародного морського права.

UPD:

Росія скасувала блокаду акваторії Азовського моря – ДПСУ

Джерело: спікер регіонального управління Морської охорони Державної прикордонної служби Наталя Гуменюк у коментарі УП

Пряма мова: "У нас на даний момент є інформація від Держгідрографії України про те що район попередньо закритий для навчань Російською Федерацією у південній частині Азовського моря не буде закритий. Іншої інформації у нас немає".

Деталі: На уточнююче запитання щодо ситуації з блокадою Чорного моря Гуменюк повторила, що такої інформації у ДПСУ немає.

По материалам: spravdi.gov.ua, pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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