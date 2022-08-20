Би-би-си подтвердила подлинность видео с Запорожской АЭС

Служба Би-би-си по борьбе с дезинформацией подтвердила, что появившиеся в соцсетях видеозаписи с Запорожской АЭС действительно сняты на станции.

Опубликованные кадры действительно сняты на ЗАЭС и подтверждают, что внутри станции размещена российская военная техника, о чем давно говорят украинцы.

Видеозаписи сделаны внутри помещения станции. Кто именно их снял - неизвестно, однако на кадрах "виртуального тура" по станции, снятых "Энергоатомом" в 2019 году, видны те же предметы, что и на новом видео из соцсетей.

Общие детали, подтверждающие, что видео действительно снято на ЗАЭС, появляются в кадрах, опубликованных журналистом американского общественного радио Джеффом Брамфилом.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16423

Новости портала «Весь Харьков»