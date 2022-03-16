Происшествия
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16.03.2022 23:12
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Бійці ДСНС врятували кота під час розбирання завалів зруйнованої будівлі

Бійці ДСНС врятували кота під час розбирання завалів зруйнованої будівлі

Сьогодні під час розбирання завалів зруйнованої будівлі рятувальники знайшли кота – тварина була жива, але заблокована уламками конструкцій.

Співробітникам ДСНС довелося витратити деякий час, аби дістати кота – побитого уламками будівлі, але живого.

«Цей кіт втратив своїх господарів і одне з дев’яти життів під час чергової підлої атаки Харкова ракетами. Проте наші хлопці його не покинули. Кота дістали і передали небайдужій жінці, яка пообіцяла доглядати за ним», – повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.

Агентство Телевидения Новости

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