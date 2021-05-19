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Бійка в Чугуївському супермаркеті: свідків просять дати інформацію поліції

Бійка в Чугуївському супермаркеті: свідків просять дати інформацію поліції

Троє чоловіків напідпитку влаштували бійку та спричинили тілесні ушкодження охоронцям і відвідувачу в одному з супермаркетів Чугуєва під Харковом. Сьогодні, 18 травня, поліція опублікувала прохання до свідків події розказати все, що відомо про бійку.

Бійка в одному з Чугуївських супермаркетів сталася 13 травня. Як з'ясували поліцейські, того дня охоронець зробив відвідувачам зауваження за неправомірну поведінку. В результаті виник конфлікт, який переріс у бійку. Троє чоловіків 23 і 28 років (третій встановлюється) побили двох охоронців 38 і 34 років, а також 52-річного покупця.

В поліції відкрили три кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ.

Як повідомили в ГУ НП у Харківській області, призначені судово-медичні експертизи, вилучені відеозаписи події з камер спостереження, направлено відповідні запити до військової частини щоб з'ясувати приналежність нападників до військовослужбовців, встановлюються свідки злочину.

Після отримання результатів експертиз підслідність матеріалів можуть змінити, а справу перекваліфікувати на ст. 296 (хуліганство) ККУ.

Окрім цього, до поліції також з дзеркальними заявами звернулися відвідувачі супермаркету, в яких відбулася бійка з охоронцями.

За кожним із звернень відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ. Призначені судово-медичні експертизи. Планується проведення ряду слідчих дій. Досудове розслідування триває.

Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація за фактом бійки, або які стали свідками події у період з 15:40 до 17:00 13 травня, звернутися до Чугуївського районного управління поліції за телефонами: (05746) 2-20-13, 102 або іншим зручним способом.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Тамара Кіч

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