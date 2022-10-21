Били струмом і пиляли зуби напильниками: 22 катівні вже виявили на Харківщині

«Третий рейх нервно курит» — так о военных преступлениях оккупационных войск отзываются харьковские правоохранители. Сейчас они расследуют около 6900 дел по факту нарушения законов и обычаев войны, 15 захватчикам уже сообщили о подозрении. Очередные свидетельства относительно пыточных, которых на Харьковщине уже обнаружили 22, — в репортаже МГ «Объектив».

На деоккупированных территориях Харьковщины уже выявлено 22 пыточные, где оккупанты издевались над людьми, сообщили в облуправлении Нацполиции. В каждом из этих мест применяли электрический ток, били и душили, встречались даже случаи, когда людям пилили зубы напильниками. Однако выяснить точную цифру — сколько людей прошли через пыточные оккупантов, пока невозможно, говорят в полиции. Ведь над некоторыми жителями Харьковщины издевались на территории России. Туда же вывозили и трупы замученных.

Владимир Тимошко, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области

Очень много людей, которые прошли через пыточные, сейчас находятся в Российской Федерации. Их вывозили туда. Это не все пыточные, которые использовали оккупанты. В некоторых случаях они вывозили наших людей на территорию Российской Федерации, там пытали, потом возвращали в Украину. Несколько дней назад мы совместно с прокуратурой проводили следственные действия в отношении двух наших военнослужащих — они замучены. Их, мы точно знаем, вывозили через Гоптовку в сторону Белгорода живыми, а вернули обратно тела.

Одно из мест массовых пыток в России находится на территории населенного пункта Шебекино, продолжает Тимошко. Там также находятся пленные военные и полицейские. О пытках над действующими или бывшими военными также известно. Правоохранителям удалось задержать четырех российских военных, которым сообщили о подозрении из-за издевательств над украинскими защитниками, воевавшими на Донбассе.

Александр Фильчаков, прокурор Харьковской области

В ходе судебного расследования установлено, что находясь в населенном пункте Боровая Изюмского района они обнаружили среди местных жителей трех бывших участников антитеррористической операции на Донбассе. Они их разоблачили, посадили в земляную яму. Они над ними издевались как физически, так и психологически. Сейчас эти военнослужащие нами задержаны, они находятся в следственном изоляторе.

В пыточные попадали не только гражданские или военные, но и люди, оставшиеся в оккупации, чтобы спасать других. Речь идет о специалистах ГСЧС. Находясь в оккупации на территории Харьковщины погибли четыре сотрудника пожарно-спасательной службы. Также есть потери саперов — всего пятеро, два из них погибли 19 октября этого года при исполнении служебных обязанностей, сообщили в облуправлении ГСЧС.

Александр Волобуев, начальник Главного управления ГСЧС в Харьковской области

15 человек у нас побывали в пыточных, 8 сотрудников Балаклейской пожарно-спасательной части, три в Казачьей Лопани и четыре в Волчанске. К другим сотрудникам тоже были постоянные угрозы, постоянно их проверяли, запугивали. Таких фактов очень много.

Олег Синегубов, глава ХОВА

Враг предлагал подразделениям ГСЧС перейти на службу в Российскую Федерацию, надеть их форму и под их флагами уже работать на месте. Как, собственно, и работникам экстренной скорой медицинской помощи. Однако получили отказ, работники сказали, что если будет такой ультиматум, то они слагают с себя полномочия и остаются просто гражданскими людьми.

Сейчас работа над фиксацией военных преступлений россиян продолжается, в том числе и обследование мест массовых пыток. В частности, одно из них находится в нескольких сотнях метров от госграницы с Россией, поэтому там провести работы специалисты пока не могли. Средства для пыток — самые разнообразные. Те, кто смог это пережить, рассказывают ужасные вещи, говорят в полиции.

Владимир Тимошко, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области

Все, что вы видели в кино о Второй мировой войне — все это было. Повторяю: это показания потерпевших и свидетелей, это не наше представление об этом. Первое, что делают оккупанты, когда заходят в любое село или поселок, это сжигают, уничтожают все книги на украинском языке, жгут все. Учебники в школе, учебники истории — сжигают в буквальном смысле. Третий рейх нервно курит.

Джерело: objectiv.tv

Автори: Артем Листопад, Павел Велицкий

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