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Биологическое оружие в Харькове: ученые категорически опровергают заявления России

Биологическое оружие в Харькове: ученые категорически опровергают заявления России.

Харьковские ученые назвали фейком заявление России о работе над биологическим оружием. Об этом сообщили в Харьковском областном лабцентре.

В лабцентре отметили, что в последнее время на брифингах для российских СМИ российскими военные озвучивали заявления, что Украина якобы сотрудничает с американскими учеными в разработке биологического оружия.

Специалисты лабоцентра рассказали, что в Харьковской области работы по изучению циркуляции возбудителей особо опасных инфекций, таких как туляремия, лептоспироз, геморрагические вирусные лихорадки, холера и прочее, проводятся более 70 лет.

При этом в лабораториях системы Минздрава Украины хранятся только штаммы музейных культур, не патогенные для людей и необходимые для идентификации выделенных возбудителей. Центры контроля и профилактики болезней Минздрава Украины проводят только изучение циркуляции возбудителей особо опасных инфекций в природных очагах этих инфекций.

"Культуры возбудителей, выделяемых при исследованиях, в соответствии с нормативными документами по биобезопасности, подлежат обязательному уничтожению с составлением соответствующих протоколов. Этот факт и использовали русские военные для создания сплетен о якобы попытках уничтожения высокопатогенных культур, которые использовались для разработки биологического оружия", - рассказали в лабцентре.

По мнению работников лабцентра, ложные заявления со стороны российских военных могут свидетельствовать о намерении использования агрессором против народа Украины биологического оружия или же как повод для дальнейшей эскалации военных действий.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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