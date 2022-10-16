Битва бездарностей и фейкотворцев

На текущей неделе ожидалась отставка министра-оленевода, фанерного маршала Шойгу. Вокруг ключевого российского силовика буквально с марта текущего года сгущаются тучи из-за его военно-управленческой бездарности и, как итог, провального командования силами вторжения в Украину. "Спецоперация" тяжёлым грузом повисла на правящей верхушке: разрушает экономику, забирает людские жизни, усиливает изоляцию страны. При этом конца и края ужаса не видно. Особенно тяжко от отсутствия внятного понимания, для чего все это вообще стоило начинать?

Тезис Путина, дескать, "СВО" была неминуема, но РФ начала бы ее в гораздо худших условиях, не выдерживает ни малейшей критики. Тогда тем более, если первыми решили нападать, то почему все организовано настолько похабно? Кто в ответе за катастрофу, ведущую к исчезновению России?

Публично запрещено даже озвучивать наличие данной острой проблемы, ведь сразу в силу вступают положения пресловутой статьи 203.7 УК РФ о фейках, дискредитирующих "вторую армию мира". В информационном пространстве она заточена исключительно на победы. Опции "поражение", "капитуляция", "крах" и "развал фронтов" – не заложены в первоначальный план. Тем более на всех этажах власти утверждают о четкой реализации алгоритма "СВО". Даже "частичная могилизация" выступает элементами данной стратегии, так же, как и последующая массированная отправка срочников на убой. Как-никак самая настоящая "великая отечественная спецоперация".

Возвращаясь к Шойгу, следует указать его остаточную значимость для Путина. Хотя вождь отменил очередную поездку в Тыву в рамках "таёжного романа", но тувинец все ещё в обойме. Назначение "сирийского мясника" Суровикина на позицию стрелочника по войне против Украины даже отводит риски от Шойгу. Теперь вся чернуха по военным преступлениям и терроризму ложится на плечи лысого "генерала Армагеддона". Оленевод заведует стратегической частью, а Суровикин – полевой составляющей. В случае чего имидж Субэдэя не пострадает.

Комбинация с Суровикиным – финальная победа ГРУ в долгой войне с ФСБ за контроль над "СВО". Так сказать, последняя отрыжка доминирования ГРУ в ходе войны.

В Кремле готовится рескрипт о трансформировании "СВО" в "КТО", а контртерроризм – вотчина ФСБ. Потому Суровикину нужно работать максимально эффектно, чтобы не только преодолеть статус временщика, но и получить задел для перехода в политику.

На этой почве возникло "дело военкоров". Девять наиболее видных медиа-рупоров "СВО", а именно Кристина Потупчик, Гиркин-Стрелков, Сема Пегов (WarGonzo), Юрий Подоляка, Владлен ТатарZкий, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone и Рыбарь попали в "черный список" Генпрокуратуры. Им инкриминируют дискредитацию российской армии. Указанные персонажи фактически уничтожили позитивный образ вооруженных сил, втоптали в грязь генералитет, сделали из Шойгу и Герасимова посмешище. Более того, бросили тень на "великого геополитика".

Но это только часть кейса военкоров. Политические аналитики усматривают в военкоровской братии новый центр влияния, который ведёт свою автономную игру. Установив контроль над миллионными аудиториями, военкоры фактически замкнули на себе большую часть повестки по войне. Дошло до того, что Путин лично советуется с ними в обход высшего военного руководства. Так скоро вообще отдельная ветвь военной власти появится. Подобная ситуация дезорганизует систему военного управления, нарушает иерархию. Получается, что с помощью информационно-психологических операций хвост начал вилять собакой.

Но военкорам вменяют и другие грехи, вроде распространения фейков, сеющих панику, или взяточничества ради проведения инфоатак. Кража пожертвований – тоже неплохой бизнес по-военкоровски. Наконец, военкоры наметили план конвертации медиа-узнаваемости в политические должности. Страна в потёмках, а значит, у них есть шанс побороться за власть в России без Путина.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/745

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