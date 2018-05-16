Битва за Поместные Церкви: пример Польши

В контексте будущего предоставления Томоса об автокефалии Вселенским патриархом, началась настоящая битва за влияние на Поместные Православные Церкви. Например Сербская Церковь, если коротко, находится под влиянием пророссийской риторики о преследовании УПЦ (МП) «режимом в Киеве».

В принципе это не удивительно, ведь сербы всегда ориентировались на Россию и считали ее своим союзником, и церковь здесь не является исключением. Хотя Печский патриархат (второе название Сербской Церкви) умеет приятно удивлять. К примеру накануне Всеправославного Собора на Крите в 2016 они пугали Константинополь, что поддержат РПЦ и не приедут, однако в последний момент все же изменили свое мнение и присоединились к Собору. Однако в ситуации по Украине, вероятно, сербы будут играть на российский стороне, ведь это вопрос большой политики или даже геополитики, как сказал президент Порошенко.

На этом фоне интересно наблюдать за делегациями Московской патриархии и их приспешников. Так в СМИ попала информация, что 4 мая народный депутат от оппозиционного блока Вадим Новинский вместе с управляющим делами УПЦ (МП) митрополитом Антонием и заместителем председателя ОВЦС (а де-факто одним из ведущих спикеров этой церкви) прот. Николаем Данилевичем посетили митрополита Варшавского Савву, главу Польской Православной Церкви (на фото вверху с Кириллом/Гундяевым — прим.ред). Да, визит по церковным делам осуществлял тот же политик, который последовательно и принципиально протестует против вмешательства политиков в дела Церкви.

Основной задачей вояжа было заручиться поддержкой поляков по вопросу автокефалии, а точнее не признания и ее блокировки. Позже появилась информация, что православное духовенство Польши мягко говоря, не удовлетворено визитом такого рода политиков и вмешательством их в церковные дела.

Более того, этот вояж был специально разрекламированный в украинских СМИ. Делалось все это с целью разозлить украинцев и спровоцировать их на негативные высказывания в адрес польских братьев по вере. Однако эта лицемерная спецоперация провалилась - украинцы стали мудрее и не повелись на провокацию.

А вот уже 9 мая Архиерейский Собор ПАПЦ обнародовал релиз основных решений для прессы. Там среди прочего был такой абзац, подаем в собственном переводе:

«Согласно письму Его Высокопреосвященства, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, который информирует о текущем состоянии Православной Церкви в Украине, выражаем четкую позицию Польской Автокефальной Православной Церкви, церковная жизнь канонической Православной Церкви должна опираться на принципы догматической науки - каноны Православной Церкви. Нарушение этого принципа приносит хаос в жизнь Церкви».

В переводе с церковно-дипломатического это означает, что мы пока воздержимся от суждения, а дальше будет видно. Тезис о необходимости соблюдения канонов - риторический прием, когда надо не демонстрировать позицию. А-ля детское "я в домике". Однако очень важно, что православные епископы Польши не повторяют пропагандистские лозунги о неканоничности признание неканонических, не пугают расколом православия и не заявляют о нарушении Конституции. Позиция поляков очень взвешенная и уже за это им можно поблагодарить.

В этом контексте важно понимать, что украинская борьба за автокефалию тесно связана с Польшей. По результатам Первой мировой войны Галичина, Волынь и западная часть современной Беларуси оказались в составе Второй Речи Посполитой. Это были земли с преимущественно православным населением. Польское правительство не хотело, чтобы его подданные в церковных делах были зависимы от Москвы, а потому просило у Константинополя автокефального статуса для православных. И Вселенский патриарх откликнулся на это обращение. Он издал в 1924 году Томос об автокефалии для Православных в Польше. Интересно, что обоснование этого решения состояло в том, что Киевская митрополия (от которой распространилось православие на этих землях) была неканонически оторвана от Вселенского патриархата, а потому патриарх восстанавливает историческую справедливость и дает части Киевской митрополии независимый статус. Конечно, Москва не признала этого и после установления контроля над Польшей после Второй мировой войны заставила «добровольно» отречься от этого Томоса и от церковной независимости.

Однако в Москве решили грубо не аннексировать эту территорию в состав РПЦ, а поступить хитрее. Они сами предоставили собственный Томос об автокефалии Польши 1948 г., для того, чтобы иметь на одну контролируемую церковь больше на межправославной арене. Это подобно тому, как УССР и БССР были основателями ООН наряду с СССР, при том, что своей внешнеполитической субъектности эти республики не имели. Однако в современной позиции ПАПЦ мы видим, что эта церковь дрейфует в сторону от Москвы.

И если Новинский со своей компанией и дальше будут работать так "удачно и плодотворно", то сомнений в признании украинской автокефалии ни у кого не будет.

Источник: ibigdan.livejournal.com

Автор: Дмитро Горєвой

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