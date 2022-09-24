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"Біженці Ат вайны" з рф. Це бомба уповільненої дії

Біженці Ат вайны з рф. Це бомба уповільненої дії

Німеччина, фінляндія, грузія... приймають "біженців Ат вайны" з рф. Це бомба уповільненої дії.

У мене питання до керманичів країни НАТО:

1. А що, в росії йде війна? Там убивають мирних жителів, дітей, жінок...?

Там ракетами нищать мирні міста?

2. Чи не ВАМ перед повномасштабним вторгненням в Україну Пу виставляв ультиматуми?

Біженці від війни- це українці. Саме до нас прийшли вбивці і гвалтівники зі зброєю.

Ви уявляєте зустріч наших жінок та дітей з росіянськими нібито "біженцями-мужиками" десь на вулиці Берліну?

Нам що? Потім їхати в інші країни і воювати ще на одному фронті, за своїх рідних, та близьких?

Грузини, які забули за 08.08.2008- ганьба вам.

Казахи, яких п#здили десантники ОДКБ, у вас теж пам'ять відбило?

Ви кого приймаєте в гостини? Руські везуть з собою ізик, а потім і руський мір. Скоро вони почнуть боротись за свої "узькоязичниє права"

Мордор і його "адабрямс" насєлєніє мають переварити в своїх власних нетрях імперію зла. Лише після цього вони матимуть право перестати бути ізгоями.

Джерело: https://www.facebook.com/igoroleksandrovychlapin

Igor Bigdan:
 · 
Мені було б цікаво зазирнути в майбутнє, щоб побачити, на що перетворять Грузію мільйони осівших там "нє такіх русскіх". 90% з яких є лайтовими імперськими шовіністами, що не збираються інтегруватись в культуру Грузії, натомість приїхали будувати там "Росію без Путіна", зате з хачапурі і аджикою.

Victor Tregubov:
 
А пам'ятаєте, як Головний Нетакий Росіянин Льоша Навальний пропонував у 2008 році депортувати усіх (пейоративна назва грузинів) з Росії?
А що якщо грузинський уряд зараз скористається цією порадою щодо прибічників Льоші в Грузії?

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: єс, війна, росія

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