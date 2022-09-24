"Біженці Ат вайны" з рф. Це бомба уповільненої дії
Німеччина, фінляндія, грузія... приймають "біженців Ат вайны" з рф. Це бомба уповільненої дії.
У мене питання до керманичів країни НАТО:
1. А що, в росії йде війна? Там убивають мирних жителів, дітей, жінок...?
Там ракетами нищать мирні міста?
2. Чи не ВАМ перед повномасштабним вторгненням в Україну Пу виставляв ультиматуми?
Біженці від війни- це українці. Саме до нас прийшли вбивці і гвалтівники зі зброєю.
Ви уявляєте зустріч наших жінок та дітей з росіянськими нібито "біженцями-мужиками" десь на вулиці Берліну?
Нам що? Потім їхати в інші країни і воювати ще на одному фронті, за своїх рідних, та близьких?
Грузини, які забули за 08.08.2008- ганьба вам.
Казахи, яких п#здили десантники ОДКБ, у вас теж пам'ять відбило?
Ви кого приймаєте в гостини? Руські везуть з собою ізик, а потім і руський мір. Скоро вони почнуть боротись за свої "узькоязичниє права"
Мордор і його "адабрямс" насєлєніє мають переварити в своїх власних нетрях імперію зла. Лише після цього вони матимуть право перестати бути ізгоями.
Джерело: https://www.facebook.com/igoroleksandrovychlapin
Igor Bigdan:
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Мені було б цікаво зазирнути в майбутнє, щоб побачити, на що перетворять Грузію мільйони осівших там "нє такіх русскіх". 90% з яких є лайтовими імперськими шовіністами, що не збираються інтегруватись в культуру Грузії, натомість приїхали будувати там "Росію без Путіна", зате з хачапурі і аджикою.
Victor Tregubov:
А пам'ятаєте, як Головний Нетакий Росіянин Льоша Навальний пропонував у 2008 році депортувати усіх (пейоративна назва грузинів) з Росії?
А що якщо грузинський уряд зараз скористається цією порадою щодо прибічників Льоші в Грузії?