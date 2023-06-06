«Black Box» вже завдав ворогові збитків на понад $700 мільйонів

«Black Box», спільний таємний проєкт Головного управління розвідки (ГУР) МОУ, Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» та блогера Ігоря Лаченкова. Лише протягом останнього місяця він завдав окупантам збитків на понад 700 мільйонів доларів. Результати роботи «Black Box» можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, які знаходяться як на тимчасово окупованій, так і ворожій території.

Протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях.

Як пояснив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, це лише частина інформації про «Black Box», яку наразі можна оприлюднити: «Понад 700 мільйонів доларів – наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізації бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні».

Нагадаємо, що минулоріч за запитом Головного управління розвідки МОУ Фонд «Повернись живим» спільно з блогером Ігорем Лаченковим зібрав 230 мільйонів гривень на секретний проєкт «Black Box», який є масштабуванням попередньої, так само секретної ініціативи з «Повернись живим», загальною вартістю 40 мільйонів гривень.

З початку 2023 року в рамках проєкту акумульовано вже понад 270 мільйонів гривень. Це дало змогу завдати суттєвих збитків оборонному сектору ворога та зменшити кількість його військ, які мали поповнити окупаційний контингент.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення вартість допомоги ГУР МОУ з боку Фонду «Повернись живим» перевищила мільярд гривень.

Джерело: gur.gov.ua

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