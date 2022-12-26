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Біля берегів Туреччини у Чорному морі стався вибух на суховантажі, є постраждалі – ЗМІ

Біля берегів Туреччини у Чорному морі стався вибух на суховантажі, є постраждалі – ЗМІ

На вантажному судні у Чорному морі біля берегів Туреччини стався вибух. Як повідомляє телеканал Al Hadath, внаслідок інциденту 16 людей вдалося врятувати, проте капітан корабля вважається зниклим безвісти.

Деталі

За інформацією каналу, корабель курсував під прапором Панами на навантаження вугілля до порту Трабзон. За попередніми даними, інцидент стався внаслідок витоку газу. Екіпажу вдалося викликати рятувальників. Усіх постраждалих було госпіталізовано.

Однак капітал судна вважається зниклим безвісти, його пошуки продовжуються. Більшість команди судна складали єгиптяни, також у ній є громадяни Албанії, Грузії та України.

Джерело: unn.com.ua

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