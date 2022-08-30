Білий Дім: початок контрнаступу на Херсон змусив росію відводити війська зі Сходу України

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що плани України щодо великого контрнаступу навколо південного міста Херсона вже змусили росію вивести ресурси зі сходу країни.

Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки, відмовився коментувати оперативні деталі спроби України повернути територію, окуповану росією на півдні в останні місяці, розмовляючи з журналістами в понеділок.

Але Кірбі сказав, що крок України вже спонукав росію до реакції та вплинув на конфлікт.

«Незалежно від розміру, розмаху та масштабу контрнаступу, про який вони сьогодні говорять, вони вже вплинули на військовий потенціал росії», — сказав Кірбі.

«Росіянам довелося витягнути ресурси зі сходу лише через повідомлення про те, що українці можуть більше атакувати на півдні – їм довелося передислокувати певні підрозділи з певних районів на Сході та Донбасі».

Кірбі також сказав, що це не перший випадок, коли українські сили атакують росіян з початку конфлікту в лютому, в тому числі в районах навколо Києва та Харкова.

«Для українців ідея наступу не нова, і вони воювали з росіянами в своїй країні. Фактично, за допомогою американської зброї та іншої зброї, як-от Himars, вони справді змогли завдати удару за російськими лініями та змусити росіян захищатися», — сказав він.

Кірбі також закликав до «контрольованої зупинки» Запорізької АЕС, назвавши це «найбезпечнішим і найменш ризикованим варіантом у найближчій перспективі».

Він заявив, що «росія фактично мілітаризувала електростанцію, розмістивши там війська, включаючи зброю», і додав, що москва «може тримати Україну в заручниках своїх власних енергетичних потужностей, окупувавши станцію».

За матеріалами: Financial Times

Джерело: internetua.com

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