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Ближневосточный кризис: Израиль готовится жестко ответить на обстрелы из сектора Газы

Ближневосточный кризис: Израиль готовится жестко ответить на обстрелы из сектора Газы

В Израиле состоится заседание Военно-политического кабинета. На нем обговорят ситуацию с обстрелами территории государства из сектора Газы. По всей видимости будут приняты решения более жестко отвечать на агрессию ХАМАС.

Об этом сообщает «JewishNews».

Главный вопрос, который стоит на повестке дня — обстрелы из сектора Газы, которые произошли двумя днями ранее.

В пятницу 1 ноября террористы дважды обстреляли территорию Израиля, выпустив около 10 ракет. Не все из них были перехвачены, пострадал город Сдерот.

ЦАХАЛ немедленно ответил на атаку из Газы, обстреляв объекты, принадлежащие террористам из группировки ХАМАС.

После очередной атаки, многие израильские политики заявили о том, что Израиль должен отвечать террористам более жестко и эффективно.

Военно-политический кабинет еврейского государства возглавляет Биньямин Нетаньяху, который является также министром обороны. Также в ведомстве работает Зеэв Элькин родом из Харькова и Йоав Галант, недавно посетивший Украину.

Источник: sprotyv.info

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