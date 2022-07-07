Близько 3 млн росіян залишаться без робочих місць, через припинення роботи автозаводів (МАПА)

Про це пише старший економіст ЦЕС Юрій Гайдай:

"Хороша карта. Називається "три мільйони безробітних".

Безпосередньо на автозаводах до початку війни працювало менше 300 тис. росіян, але ці заводи забезпечували зайнятість 3,5 млн працівників у хімічній промисловості, електротехнічній, металургії, текстильній галузі...

Ці люди приносили додому зарплати, які йшли у споживання, підживлювали всю економіку - будівництво, ресторани, і далі по списку. Тому кумулятивний ефект буде потужний.

Якщо ще й спад на сировинних ринках, який сьогодні намітився, буде тривалим - серйозні економічні проблеми до русні прийдуть швидше, і будуть боліснішими, ніж я очікував.

Довгостроково економіка Росії приречена. Вони втратили своє місце у світовій економіці на десятиліття, а без інтеграції у світову економіку можливе в кращому разі існування на рівні Ірану.

Але, на жаль, це не має вирішального значення на короткому горизонті для ходу війни - вони матимуть, за що годувати армію, виготовляти снаряди і ракети, ремонтувати і відновлювати бронетехніку, нехай без технологічної начинки.

Тому тут вирішують ЗСУ.

Але все одно картинка приємна".

Источник: https://t.me/thinktankces/857

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