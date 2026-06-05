Близько 30 БпЛА окупантів вночі атакували Слатине на Харківщині

Сьогодні вночі російські загарбники здійснили масовану атаку на Слатине.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«У проміжку між опівніччю та четвертою ранку окупанти завдали ударів по Слатинській медичній амбулаторії, місцевій аптеці, а також по багатоквартирному будинку та чотирьох приватних житлових будинках», – зазначив Задоренко.

За попередньою інформацією, це була комбінована атака із застосуванням «молній» та FPV-дронів.

«Протягом чотирьох годин на селище впало близько 30 безпілотників. Просто дивом ніхто не постраждав і не загинув», – резюмував Задоренко.

Агентство Телевидения Новости