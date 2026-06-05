Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:11
Просмотров: 107

Близько 30 БпЛА окупантів вночі атакували Слатине на Харківщині

Близько 30 БпЛА окупантів вночі атакували Слатине на Харківщині

Сьогодні вночі російські загарбники здійснили масовану атаку на Слатине.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«У проміжку між опівніччю та четвертою ранку окупанти завдали ударів по Слатинській медичній амбулаторії, місцевій аптеці, а також по багатоквартирному будинку та чотирьох приватних житлових будинках», – зазначив Задоренко.

За попередньою інформацією, це була комбінована атака із застосуванням «молній» та FPV-дронів.

«Протягом чотирьох годин на селище впало близько 30 безпілотників. Просто дивом ніхто не постраждав і не загинув», – резюмував Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 