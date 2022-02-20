Білл Гейтс: «Нам пощастило, це могло бути вдесятеро смертоносніше»

В інтерв'ю Süddeutsche засновник Microsoft Білл Гейтс розчарований тим, що пандемія коронавірусу розділила суспільство. За словами Гейтса, можна радіти з того, що коронавірус не завдав більше шкоди.

У розмові засновник Microsoft Білл Гейтс висловив роздратування з приводу того, що його, зокрема, критикують противники коронавірусних заходів та скептики щодо вакцинації.

«Ідея химерна, що я почав це, отримую від цього вигоду або зацікавлений у тому, щоб знати місцезнаходження людей, тому передбачається, що я підмішав у вакцину 5G-трекери», — пояснив магнат програмного забезпечення. Однак ці твердження призвели до того, що люди не були вакциновані. "Я ніколи не зрозумію, чому мене вибрали на роль цапа-відбувайла", — продовжив Гейтс.

Активна участь у дослідженнях вакцин

У презентації 2015 року на медіафорумі TED засновник Microsoft попередив, що найближчими роками може вибухнути пандемія і що спільноти по всьому світу можуть бути недостатньо підготовлені до такого сценарію.

За останнє десятиліття Фонд Білла та Мелінди Гейтс, який він заснував разом зі своєю колишньою дружиною, інвестував близько 20 мільярдів доларів у дослідження вакцин, серед багатьох інших грантів на розробку та дослідження.

Ще в листопаді минулого року Гейтс вже говорив з колишнім міністром охорони здоров'я Великобританії Джеремі Хантом у контексті всесвітнього кліматичного саміту в Глазго про «колективний провал» щодо профілактики, а також своєчасну реакцію на коронавірусну кризу.

«Вакцинація суперечить інтуїції»

Гейтс в інтерв'ю також висловив своє розчарування у зв'язку із соціальними наслідками пандемії. Насправді він очікував, що ситуація із глобальною загрозою призведе до зближення людей, суспільств та спільнот.

Натомість вони б ще більше розділилися з таких питань, як маски або вакцинація від коронавірусу. Гейтс звинувачує у цьому поширену дезінформацію. Завдяки цьому можна було знецінити позитивні аспекти, такі як успіх щодо нової технології мРНК та надлюдська відданість медичних працівників.

Сильні емоції навколо вакцинації не є новим явищем, пояснив Гейтс: «Щеплення не дуже інтуїтивне — хтось встромляє вам в руку голку і вводить у ваше тіло сторонню речовину». Він сам був свідком того, як оральна вакцинація від поліомієліту в Нігерії була підірвана чутками про те, що Захід хоче використовувати її для того, щоб зробити жінок безплідними. Тільки коли місцева влада об'єднала зусилля з місцевими релігійними лідерами, стало можливим успішно протистояти цим чуткам.

Білл Гейтс за скорочення боргів на користь найбідніших країн

Насправді є підстави радіти з того, що пандемія була відносно легкою. «Нам пощастило, це могло бути в десять разів смертоносніше», — сказав Гейтс. Проте вдалося вчасно попередити багатьох людей про ризик та поінформувати їх про заходи протидії.

Тепер товариства мають захистити себе від подібних подій шляхом більш точного аналізу спалахів захворювань, виділення 15 мільярдів доларів на рік на дослідження вакцин та методів лікування, а також регулярних навчань Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією. Фонд Гейтса також хоче брати участь у цих зусиллях.

Білл Гейтс також закликав до скорочення боргів для бідніших країн. Рівень охорони здоров'я у цих країнах останніми роками підвищився, але ціною збільшення заборгованості.

Источник: internetua.com

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