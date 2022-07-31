Блінкен чинить опір у визнані росії країною-терористом, – The New York Times

(https://www.nytimes.com/2022/07/29/us/politics/russia-terrorism-blinken.html)

Видання пише, що попри тиск з боку Сенату та Палати представників, Держсекретар поки сумнівається у тому аби надати росії статус держави, що фінансує тероризм. Через надання цього статусу США буде змушене ввести санкції проти країн-союзників, що ведуть бізнес з росією, а також знищить залишки дипвідносин Вашингтона і москви.

Так, Блінкен і Бьорнс поки не готові погодитись із таким статусом росії, але з іншої сторони на Байдена тиснуть Конгрес і глава Пентагону Остін, які наполягають на якнайскорішому визнанні рф країною-терористом.

Проте, є інформація, що ЦРУ збирає дані, щоб остаточно довести факт знищення українських військовополонених у Оленівці руками Кремля. Якщо будуть отримані стовідсоткові докази цього, терези остаточно схилять політичну верхівку США до того, щоб вже до кінця літа визнати росію країною-терористом зо всіма витікаючими наслідками.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15983

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