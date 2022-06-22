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Блокада українських портів = зростання цін на харчі = протести в бідних країнах (ІНФОГРАФІКА)

Кривава логіка путіна:

- росія блокує українські порти

- Україна не може експортувати свою агропродукцію

- в країнах, для яких українська агропродукція важлива, стає менше їжі і зростають ціни

- та й взагалі по всьому світу зростають

- в бідних африканських країнах сильно зростає ризик протестів, страйків, революцій

- їхні уряди домагаються скасування санкції

- Європа отримує нову міграційну кризу та зростання популярності правих радикалів, які позитивно ставляться до росії.

Блокада українських портів = зростання цін на харчі = протести в бідних країнах (ІНФОГРАФІКА)

Источник: https://t.me/uawarinfographics/767

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