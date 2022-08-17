П’ять мільярдів людей можуть загинути у сучасній ядерній війні під впливом глобального голоду, викликаного сажею в атмосфері, яка блокує сонячне світло, що, ймовірно, значно перевищить кількість жертв, спричинених смертельними вибухами.

Вчені з Ратгерського університету намітили наслідки шести можливих сценаріїв ядерного конфлікту. Повномасштабна війна між США та Росією, найгірший із можливих, знищить більше половини людства, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Food.

Оцінки були засновані на розрахунках того, скільки сажі потрапить в атмосферу від вогняних стовпів, викликаних детонацією ядерної зброї. Дослідники використовували інструмент прогнозування клімату, який підтримує Національний центр атмосферних досліджень, що дозволило їм оцінити продуктивність основних сільськогосподарських культур в кожній країні.

Навіть відносно невеликий конфлікт мав би руйнівні наслідки для світового виробництва їжі. Згідно з дослідженням, локальна битва між Індією та Пакистаном призведе до зниження врожайності приблизно на 7% протягом п’яти років, тоді як американсько-російська війна призведе до падіння виробництва на 90% протягом трьох-чотирьох років.

Дослідники також розглянули, чи може використання культур, які зараз використовуються як корм для тварин, або зменшення харчових відходів компенсувати втрати відразу після конфлікту, але дійшли висновку, що економія буде мінімальною у більш масштабних боях.

Дослідження було зроблено після того, як привид конфлікту між США та росією виник після 24 лютого цього року, коли президент-терорист путін віддав наказ на повномасштабне вторгнення в Україну. У квітні міністр закордонних справ росії Сергій Лавров попередив, що існує «серйозний» ризик початку ядерної війни.

«Дані говорять нам про одне», — сказав Алан Робок, співавтор дослідження та професор кліматології на факультеті наук про навколишнє середовище Рутгерського університету - «Ми повинні за будь-яких обставин запобігти ядерній війні, адже це може призвести до загибелі всього живого на планеті».

За матеріалами: Bloomberg

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