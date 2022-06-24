Білоруська еліта почала тікати з Мозиря — ЗМІ

Заможні особи почали організовувати евакуацію власних родин та майна з Мозиря.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на 24 канал.

Наближені до білоруського диктатора Олександра Лукашенка посадовці та підприємці готуються до того, що диктатор все ж таки віддасть наказ про участь своєї армії у війні проти України.

22 червня на територію місцевого нафтопереробного заводу заїхала велика кількість озброєних людей. Зазначається, що з території НПЗ вкрай активно почали вивозити пальне. Цілком може бути, що такі заходи обумовлені побоюванням білоруського керівництва залишитися без палива у випадку удару по підприємству.

Фактична евакуація з Мозиря почалася після 20 червня. Заможні особи почали організовувати евакуацію власних родин за кордон або на північ Білорусі. Паралельно з цим вони забезпечили вивезення власних цінних речей та коштовностей.

Подібні заходи у спецслужбах пов’язують не тільки з ймовірним вступом у війну з боку Білорусі, але й з тим, що місцеві еліти розуміють наслідки цього. Всі знають, що у випадку безпосередньої агресії Україна може ударити по нафтопереробному заводу, складах з боєприпасами, аеродромах та інших місцях, які перебуватимуть у зоні ураження наявного озброєння.

Як повідомлялося, у білорусі розпочалися десятиденні мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами гомельської області, яка межує з Україною.

Источник: ukrinform.ua

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