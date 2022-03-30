Происшествия
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30.03.2022 21:04
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Більше 30 викликів з початку доби: більшість – пожежі після обстрілів

Більше 30 викликів з початку доби: більшість – пожежі після обстрілів

Харківська область, 35-й день війни: з початку доби харківські рятувальники відреагували на 31 виклик – 23 пожежі та 8 надзвичайних подій.

Більшість пожеж були спричинені ворожими обстрілами. Найбільші з них трапились у Київському району Харкова та Ізюмському і Харківському районах області. Зокрема в одному з житлових комплексів Харкова горіли 3 багатоквартирних будинки на загальній площі біля 2000 кв. метрів. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Під завалами зруйнованого обстрілами житлового будинку у Донецькій ОТГ ДСНСники відшукали тіла 2 людей, у тому числі дитину.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались.

Агентство Телевидения Новости

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