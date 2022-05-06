Більше 630 дітей постраждали від дій окупанта в Україні

Станом на ранок 5 травня 2022 року більше ніж 631 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними загинуло 223 дитини, поранено понад 408.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

5 травня через обстріл окупантами регіонального ландшафтного парку «Фельдман Екопарк» в смт. Лісне Харківського району Харківської області загинув 15-річний хлопець-волонтер, який допомагав годувати та евакуювати тварин.

5 травня стало відомо, що 23 квітня внаслідок бомбардування с. Новоселівка Покровського району Донецької області загинув 17-річний юнак.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1607 закладів освіти. При цьому 121 з них зруйновано повністю.

Источник: gp.gov.ua

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