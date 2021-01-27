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Більше 9 тисяч нелегальних мігрантів: кого не пропустили, скількох затримали

Більше 9 тисяч нелегальних мігрантів: кого не пропустили, скількох затримали

Минулого року співробітники Державної прикордонної служби під час виконання завдань з охорони державного кордону затримали майже 9 250 нелегальних мігрантів.

Із них більше 8 тисяч осіб – за порушення правил перебування в Україні. Найбільшу кількість таких правопорушників охоронці кордону виявили у пунктах пропуску для повітряного сполучення (4 340 осіб). Серед них – громадян РФ (1008), Молдови (872), Азербайджану (645), Грузії (642), Угорщини (623), Туреччини (535), Вірменії (312) та Румунії (278).

Крім того, під час заходів прикордонного контролю відмовлено у пропуску понад 5 тисячам потенційних нелегальних мігрантів. Найбільшу кількість відмов зафіксовано також в пунктах пропуску для повітряного сполучення – 2960. Серед них – громадянам РФ (1477), Туреччини (1427), Індії (272), Молдови (216), Азербайджану (206), Узбекистану (162), Ізраїлю (145), Таджикистану (141) та Ірану (106).

Також за незаконне перетинання державного кордону затримано 1067 нелегальних мігрантів. Основну категорію правопорушників становили громадяни Молдови (206), Туреччини (131), Афганістану та РФ (по 62), Бангладеш (58), Індії (56), Сирії (55), Алжиру (46), Іраку (43), Шрі-Ланки (36) та Румунії (31). Із них на межі з країнами ЄС затримано 691-го нелегального мігранта. Найбільше – на кордоні з Польщею (263 особи) та Словаччиною (217 осіб). А на кордоні з країнами пострадянського простору за таке ж правопорушення затримали 342 нелегальних мігранта, ще 232 особи – на кордоні з Молдовою.

Источник: dpsu.gov.ua

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